19. März 2018, 21:58 Uhr Kulturtipp Wechselspiel

"Luz Amoi" treten am Mittwoch, 21. März, in Oberhaching auf

Ihre Musik repräsentiert Bayern wie die ganze Welt. Denn stilistisch lässt sich das Ensemble "Luz Amoi" einfach nicht festlegen. Bodenständig und kosmopolitisch zugleich kommt das Quintett daher - mit dynamischen Walzern, erdigen Zwiefachen, Polkas im Gypsi-Stil oder Jodlern mit Bossa-Nova-Charme. Dieses musikalische Wechselspiel findet sich auch im aktuellen Programm "Kirschblütenzeit" mit überwiegend eigenen Stücken. Diesen Mittwoch, 21. März, 20 Uhr, tritt "Luz Amoi" im Bürgersaal beim Forstner, Kybergstraße 2, in Oberhaching auf. Karten gibt es in der Bibliothek, im Rathaus, in der Buchhandlung Kempter oder unter www.oberhaching.de.