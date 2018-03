21. März 2018, 21:57 Uhr Kulturtipp "Über das Abenteuer der Erfahrung"

Der Ethnologe und Islamwissenschaftler Jürgen Wasim Frembgen bereiste Länder wie Pakistan, Indien und Iran. In Gemeindebücherei Taufkirchen liest er aus seinen literarischen Reisebüchern

Seit 40 Jahren bereist der Ethnologe und Islamwissenschaftler Jürgen Wasim Frembgen Länder wie Pakistan, Indien und Iran. Zu lesen ist darüber in seinen literarischen Reisebüchern, in denen er seine Erlebnisse in der Fremde verarbeitet hat. Dabei verfolgt Frembgen den Forschungsansatz einer "Anthropologie der Sinne". Am Donnerstag, 22. März, ist Jürgen Wasim Frembgen auf Einladung der VHS und der Gemeindebücherei zu Gast in Taufkirchen. Dort liest er unter dem Titel "Über das Abenteuer der Erfahrung" von 20 Uhr an in der Bücherei, Köglweg 5, und stellt sich den Fragen der Zuhörer. Karten gibt es bei der VHS, ☎ 614 51 40, per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de und an der Abendkasse.