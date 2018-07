11. Juli 2018, 22:09 Uhr Kulturtipp Tropfenfotografie

Ausstellung im Unterschleißheimer Rathaus

Fotografieren ist in erster Linie eine Leidenschaft. Deshalb steht für die Mitglieder des Foto- und Videoclubs Lohhof auch weniger die Professionalität als die Freude an einem intensiv betriebenen Hobby im Vordergrund. Alle zwei Wochen treffen sich die Fotografen und Videofilmer zum Clubabend, tauschen sich aus, arbeiten an bestimmten Themen wie Tropfenfotografie oder Porträtaufnahmen und planen gemeinsame Exkursionen. Was dabei herauskommt, ist derzeit im Foyer des Bürgerhauses Unterschleißheim, Rathausplatz 1, zu sehen. Bis zum 15. Juli kann man dort zu den üblichen Öffnungszeiten eine Auswahl der im Jahr 2017 entstandenen fotografischen Arbeiten besichtigen.