17. April 2018, 21:54 Uhr Kulturtipp Generation Y

Musikkabarettist Matthias Ningel setzt sich mit dem Erwachsenwerden auseinander

Was heißt schon Erwachsensein? Die Antwort darauf muss wohl jede Generation für sich selbst finden. Der Musikkabarettist Matthias Ningel tut dies in seinem Programm "Jugenddämmerung" stellvertretend für die sogenannte Generation Y, jene zwischen 1980 und dem Jahr 2000 geborenen Zeitgenossen, denen er eine multiple Medienabhängigkeit, eine Perspektivlosigkeit angesichts einer Vielzahl an Möglichkeiten und eine tiefe Sehnsucht nach einem bürgerlich-konservativen Lebensstil attestiert. An diesem Donnerstag, 19. April, ist Ningel mit "Jugenddämmerung" von 19.30 Uhr an im Saal der Gemeindebibliothek Grünwald, Südliche Münchner Straße 7, zu Gast. Einlass ist von 19 Uhr an. Karten gibt es in der Bücherei, t 641 24 70, Restkarten an der Abendkasse.