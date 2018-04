17. April 2018, 21:54 Uhr Katastrophenschutz Probealarm auf dem Smartphone

Gegen 11 Uhr werden an diesem Mittwoch in ganz Bayern eine Minute lang die Sirenen heulen. Der Grund ist ein Probealarm. Gleichzeitig werden die Smartphones all derjenigen einen Warnton abgeben, die das Katastrophenwarnsystem Katwarn nutzen. Im Landkreis München sind das inzwischen 36 628 Bürger. 404 werden per SMS benachrichtigt, die übrigen haben die App heruntergeladen. Wie das Landratsamt mitteilt, dient der Sirenen-Probealarm dazu, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Signals hinzuweisen. Bei dem Heulton sollen im Ernstfall die Leute die Rundfunkgeräte einschalten und auf Durchsagen achten.

Der Landkreis München nutzt Katwarn seit Mai 2016 und sendet im Gefahren- und Katastrophenfall wichtige Warnungen und Verhaltenshinweise direkt auf die Mobiltelefone der betroffenen Menschen. Die Katwarn-App stehe kostenlos zur Verfügung. Weiter Informationen gibt es unter www.katwarn.de.