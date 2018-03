27. März 2018, 22:00 Uhr Jugendsport Stadt fördert Tennis

Unterschleißheim unterstützt Training beim SV Lohhof

Zur Nachwuchsförderung vergibt die Tennisabteilung des SV Lohhof an Jugendliche neuerdings vergünstigte oder kostenlose Hallenplätze. Der Einnahmeausfall des Vereins durch diesen Service von circa 30 000 Euro jährlich wird nun aus der Stadtkasse erstattet. Darauf hat sich der Hauptausschuss des Stadtrats einstimmig verpflichtet.

In ihrem neuen Förderkonzept seit dem Herbst unterstützt die Tennisabteilung das Jugendtraining generell, in der Hallenzeit speziell mit reduzierten Gebühren. Für ein Abo über die komplette Hallensaison, das je nach Uhrzeit zwischen 325 und 575 Euro kosten würde, bezahlen Jugendliche demnach pauschal nur 192 Euro. Ziel des neuen Konzepts sei es, "allen Familien, insbesondere Kindern und Jugendlichen aus finanzschwächeren Familien, das Erlernen des Tennisspiels zu ermöglichen und Kinder und Jugendliche langfristig an den Verein zu binden". Da der SV Lohhof Eigentümer der Halle ist, entgehen dem Verein durch die Förderung geschätzte Einnahmen von rund 30 000 Euro. Da Jugendliche in städtischen Hallen auch umsonst Vereinssport treiben könnten, sah der Verein einen Defizitausgleich durch die Stadt für diese Aufgabe als "Gleichbehandlung". Der Ausschuss schloss sich der Lesart einmütig an.