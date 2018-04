16. April 2018, 18:57 Uhr Isarcard-Abo Ein Jahr zum Preis von neun Monaten

Freistaat finanziert Rabattaktion für Neukunden von MVV-Tickets

Wer bisher ein Abo im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) abschließt, egal ob ein übertragbares oder ein persönliches, der kann zwölf Monate zum Preis von zehn Monaten fahren. Jetzt gibt es für Neukunden ein Sonderangebot: Sie zahlen nur neun Monate. Das Angebot ist noch bis 1. Juli erhältlich, und zwar ausschließlich im Internet, und gilt für Abos, die am 1. Mai, 1. Juni oder 1. Juli dieses Jahres beginnen. Den Gratismonat spendiert der Freistaat. Bayerns neue Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) erklärt, die Maßnahme sei ein "wertvoller Beitrag zur Luftreinhaltung". Man wolle mehr Menschen für die öffentlichen Verkehrsmittel begeistern. Der zusätzliche Preisvorteil erfolgt als Gutschrift im zehnten Monat nach Beginn des Abonnements. Das (jederzeit kündbare) Abo muss also für den staatlich subventionierten Sonderrabatt mindestens zehn Monate behalten werden. Es gilt nur für Neukunden, die mindestens ein Jahr lang kein Isarcard-Abo oder eine Abo-Plus-Card Bayern hatten, und nicht für bereits reduzierte MVV-Tickets wie die Isarcard 9 Uhr, die Isarcard 60 sowie die Schul-, Ausbildungs- und Jobtickets.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte die Staatsregierung angekündigt, den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern in den nächsten fünf Jahren mit 400 Millionen Euro zu fördern, nicht nur in München - die MVV-Rabattaktion ist Teil dieses Pakets. Damit will die Regierung möglichen Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge entgegenwirken, die angesichts der Belastung der Luft durch giftige Stickoxide diskutiert werden. Wer Bus statt Auto fahre, vermeide mehr als 90 Prozent an Stickoxid-Ausstoß, wirbt der MVV. Ein Fahrer am Autosteuer verursache durchschnittlich so viele Stickoxide wie 14 Personen im Bus. Bei U-, Straßen- und S-Bahnen sei die Bilanz noch positiver.