20. April 2018, 18:56 Uhr Innenstadt Kronawitter-Platz

Neues Areal am Hirmer-Parkhaus bekommt Namen des Alt-OB

Von Wolfgang Görl

"Es ist eine große Ehre und eine erfreuliche Entscheidung", sagt Hildegard Kronawitter, die Witwe des vor zwei Jahren gestorbenen Altoberbürgermeisters Georg Kronawitter. Einige Stunden zuvor hat sich der Ältestenrat des Stadtrats dafür ausgesprochen, dem Platz zwischen Sattlerstraße, Fürstenfelder Straße und Färbergraben den Namen "Georg-Kronawitter-Platz" zu geben. Bisher hatte das Areal keinen offiziellen Namen, bei den Münchnern firmierte es meist unter Sattlerplatz, weil es nun mal an der Sattlerstraße liegt.

Ein Schmuckstück ist der Platz noch nicht, es gibt nur ein paar Sitzplätze vor dem Kebabhaus und der Postbank, das gegenüberliegende Hirmer-Parkhaus ist allenfalls für Autofahrer interessant. Doch das soll sich ändern. Das Parkhaus wird abgerissen und durch Neubauten ersetzt, die Freiflächen sollen in eine innerstädtische Oase verwandelt werden. Die Lage in der Altstadt und die Nähe zum Rathaus hätte Georg Kronawitter gefallen, sagt seine Witwe. Und auch, dass der Platz künftig für alle Menschen da sein werde: "Es war seine politische Botschaft, dass auch in einer erfolgreichen Stadt wie München die armen Menschen im Blick bleiben."

Oberbürgermeister Dieter Reiter ist zuversichtlich, dass dies ein Ort sein wird, an dem sich die Münchnerinnen und Münchner an Kronawitter erinnern. Der Alt-OB wäre am 21. April 90 Jahre alt geworden. Reiter selbst erinnert sich gern: "Er war ein väterlicher Freund und ein großartiger Berater."