28. Dezember 2017, 18:40 Uhr In Tirol Tödlicher Stromschlag bei Schneeballschlacht









Ein 16-jähriger Münchner ist in Österreich durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Der Jugendliche war auf einen Güterwaggon geklettert, um seine Cousine mit Schneebällen zu bewerfen, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.30 Uhr am Bahnhof St. Johann, einer kleinen Marktgemeinde mit knapp 10 000 Einwohnern im Bezirk Kitzbühel. Der Münchner verbrachte dort zusammen mit seiner Familie einen Skiurlaub, so die Polizei. In der Nacht kletterte er auf einen abgestellten Kesselwaggon und warf Schneebälle auf seine 18-jährige Cousine, die am Bahnsteig auf einer Bank saß. Obwohl er die Oberleitung dabei wohl nicht berührte, schlug der Strom über, 15 000 Volt schossen durch seinen Körper. Laut Polizei war er vermutlich sofort tot.