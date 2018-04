25. April 2018, 18:43 Uhr Hohe Beute Unbekannte sprengen Geldautomaten

Einen Geldautomaten haben am frühen Mittwochmorgen mindestens zwei unbekannte, vermutlich jüngere Täter in einer Bank in der Naupliaallee in Ottobrunn aufgesprengt. Sie gelangten so an die Geldkassetten und entwendeten mehr als 100 000 Euro. Nach Polizeiangaben flüchteten sie vermutlich mit einem dunklen Sportwagen mit hoher Geschwindigkeit. In der Bank und am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 80 000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 089/2910-0.