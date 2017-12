27. Dezember 2017, 11:12 Uhr Großhadern Auto überfährt Fußgängerin









Feedback

Die 26-Jährige ist am zweiten Weihnachtsfeiertag abends in Großhadern unterwegs, als ein Porsche sie frontal erfasst. Im Krankenhaus stirbt sie an ihren schweren Verletzungen.

Eine 26-Jährige ist am zweiten Weihnachtsfeiertag in Großhadern von einem Auto erfasst und getötet worden. Die Frau wollte am späten Dienstagabend die Sauerbruchstraße überqueren. Ein 48-Jähriger stieß mit seinem Porsche frontal mit ihr zusammen, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten.

Die Frau wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Wenig später starb sie im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, um den genauen Unfallhergang zu klären.