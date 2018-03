14. März 2018, 18:55 Uhr Großflugzeug Lufthansa stationiert fünf A 380 in München

Eine Pioniertat ist es nicht mehr, die Fluggesellschaft Emirates aus Dubai steuert München schon seit längerem im Airbus 380 an. Nun stationiert auch die Lufthansa fünf Exemplare des weltgrößten Passagierfliegers im Erdinger Moos. Nummer eins soll am Samstag, 17. März, um 12 Uhr auf der Nordbahn aufsetzen, dreht dann auf dem Boden eine Ehrenrunde über beide Vorfelder und passiert dabei zwei "Wassertaufen" der Airport-Feuerwehr, die nach alter Luftfahrt-Tradition den Neuling mit Fontänen aus den roten Einsatzfahrzeugen begrüßt. Den besten Blick auf das Spektakel genießen Schaulustige von der Besucherterrasse des Terminals 2 aus sowie vom Besucherhügel am Besucherpark (eine der Wassertaufen findet dort statt). Im Besucherpark findet zudem vom 21. bis 28. März eine A-380-Aktionswoche statt, es gibt spezielle A-380-Besichtigungstouren, einen A-380-Erlebnisweg und eine A-380-Rallye. Die regulären Flüge mit dem zweistöckigen Airbus beginnen mit dem Sommerflugplan am 25. März - Ziele sind Los Angeles, Peking und Hongkong.