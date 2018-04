30. April 2018, 12:24 Uhr Landkreis München 86-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Er geriet bei Grasbrunn mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stieß mit zwei Fahrzeugen zusammen.

Ein 86-jähriger Autofahrer ist bei Grasbrunn mit zwei entgegenkommenden Autos zusammengestoßen und in der Folge gestorben. Der Mann war am Sonntagmittag auf der Kreisstraße M25 unterwegs. Auf Höhe Grasbrunn geriet er trotz geraden Straßenverlaufs aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr.

Die Fahrer der beiden entgegenkommenden Autos, ein 55-Jähriger und ein 24-Jähriger, versuchten noch auszuweichen. Sie stießen aber mit dem 86-Jährigen zusammen, sein Auto wurde in den angrenzenden Acker geschleudert. Er wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht und starb später an seinen Verletzungen. Der 55-Jährige und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt, der andere Autofahrer blieb unverletzt.

Die Kreisstraße war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. An allen Autos entstand Totalschaden.