29. Dezember 2017, 18:46 Uhr Flughafen Kriegsverbrecher in Haft









Zielfahnder des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) haben einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher am Münchner Flughafen festgenommen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 50 Jahre alten Mann aus Bosnien-Herzegowina, teilte das LKA mit.

Interpol Sarajevo hatte ihn zur Fahndung ausgeschrieben, am Donnerstag ging er der Polizei dann ins Netz. Er soll während des Bosnienkriegs als Polizist in Ljubija Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung begangen und sich an Folter und Tötungsdelikten beteiligt haben. Zuletzt lebte der Gesuchte in München.