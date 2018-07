16. Juli 2018, 18:55 Uhr Feiern zum WM-Finale Fußballfest mit Pyrotechnik

Trotz Niederlage mehr kroatische als französische Fans auf der Straße, Pyrotechnik und eine Festnahmen: Das ist die Bilanz zum WM-Finale aus Münchner Sicht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren am Samstagnachmittag etwa 9000 Fans auf den Straßen in München unterwegs, um vorwiegend friedlich zu feiern. An der Theresienhöhe zählte die Polizei 3200 Fans, die die Partie in einem Biergarten verfolgten. Hier wurden sieben Personen wegen verbotener Pyrotechnik angezeigt. Ein kroatischer Fan wurde nach Abpfiff festgenommen, weil er den "Hitlergruß" zeigte. Auf der Leopoldstraße nahmen Polizisten dann noch einmal 24 Anzeigen wegen Pyrotechnik auf.