3,24 Millionen Menschen sollen nach einer Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes 2035 in der Region leben. Das sind 360 000 mehr als 2016, als die Statistiker 2,88 Millionen Einwohner zählten. Mehr als die Hälfte, nämlich 1,46 Millionen, sind weiblich. Im Jahr 2006 zählte die Region 2,59 Millionen Einwohner. Seitdem steigt die Zahl ständig an. Seit 2010 um jährlich rund 30 000 Menschen. Mit dem Einwohnerwachstum stieg auch der Anteil der Bevölkerung aus dem Ausland: von 16,8 Prozent (436 742) im Jahr 2006 auf 19,9 Prozent (574 335 ) zehn Jahre später. Mit Stand 2014 weist damit der Großraum München den höchsten Ausländeranteil aller deutschen Regionen auf. Wenn man die Wanderungsströme betrachtet, waren 2016 unter den 247 000 Zuzüglern etwa 104 000 aus dem Ausland, während 60 000 ausländische Mitbürger die Region im gleichen Jahr verließen. Die Fluktuation, also die Zahl der Zu- und Fortzüge, ist von 2006 bis 2016 mit 15,1 Prozent in der Region München deutlich höher als im bayerischen Durchschnitt (12,7 Prozent). Die stärksten Wanderungsbewegungen gibt es im Landkreis München, wo 17,4 Prozent der Einwohner zuwanderten oder wegzogen.

Daneben gibt es auch einen natürlichen Saldo. Seit 1987 kommen in der Region mehr Menschen zur Welt als sterben. 2016 betrug dieser Saldo 8537. Das liegt daran, dass die meisten Zuwanderer aus der Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen stammen und viele von diesen hier ihren Nachwuchs bekommen. Gleichzeitig wird die Bevölkerung auch in der Region immer älter. Der Anteil der über 80-Jährigen soll laut Prognose bis 2035 von derzeit 18,5 Prozent auf 21,8 Prozent steigen.