26. April 2018, 18:59 Uhr Einschränkungen im Nahverkehr Schleifzug statt U-Bahn

Auch auf der U-Bahnlinie U4 wird in den nächsten Nächten gearbeitet. An fünf aufeinanderfolgenden Abenden ist deshalb ein Schienenersatzverkehr (SEV) erforderlich. Die Busse ersetzen die U 4 von Sonntag, 29. April, bis einschließlich Donnerstag, 3. Mai, jeweils ab circa 22.30 Uhr auf dem Abschnitt zwischen Max-Weber-Platz und Arabellapark. Zwischen Max-Weber-Platz und Theresienwiese können Fahrgäste auf die U 5 ausweichen. Grund für den SEV sind Gleisarbeiten mit einem Schienenschleifzug, die nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) nicht ausschließlich in der Betriebsruhe durchgeführt werden können. Die letzten durchgehenden Züge fahren um 22.20 Uhr ab Theresienwiese (Max-Weber-Platz 22.27 Uhr) respektive um 22.11 Uhr ab Arabellapark. Die letzte Fahrt des SEV-Busses ab Arabellapark hat am Max-Weber-Platz nur noch Anschluss an die Nacht-Tram-Linie 19. Bei Veranstaltungen im Prinzregententheater verkehrt zusätzlich ein Shuttlebus, der die Theaterbesucher nach der Vorstellung vom Prinzregentenplatz zum Max-Weber-Platz bringt. Die Lagepläne mit den Standorten der Ersatzhaltestellen an der Oberfläche und der Bus-Fahrplan stehen auch im Internet zum Herunterladen unter mvg.de zur Verfügung. Regelmäßige Schleifarbeiten sind notwendig, um durch Abbremsen und Anfahren entstandene Unebenheiten auf den Schienen zu beseitigen. Diese machen sich beim Fahren durch Ruckeln bemerkbar, was nicht nur die Passagiere stört. Auch die Züge können dadurch beschädigt werden. schub