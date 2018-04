18. April 2018, 18:49 Uhr Einsatz der Feuerwehr Beschädigte Gasleitung an der Theresienhöhe

Ein Baggerfahrer hat am Dienstagvormittag auf einer Baustelle in der Schwanthalerstraße eine Gasleitung beschädigt. Die Feuerwehr räumte die Baustelle am Saturn-Hochhaus gegen 9.45 Uhr und sperrte den Bereich zwischen Theresienhöhe und Schießstättstraße bis 11.15 Uhr ab. Die Feuerwehrleute prüften anhand von Messungen die Gaskonzentration in der Luft, die Mitarbeiter der Gaswache der Stadtwerke reparierten die Schadstelle. Anschließend führten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr noch einmal Messungen durch, stellten aber laut einem Sprecher zu keiner Zeit eine kritische Gaskonzentration fest. Personen, die sich in einem angrenzenden Hotel oder in der Nähe befanden, waren laut Feuerwehr nicht in Gefahr.