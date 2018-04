17. April 2018, 18:54 Uhr Drohende Erzwingungshaft Verkehrssünderin am Flughafen verhaftet

Einfach mal einen Strafzettel nicht bezahlen, was soll dabei schon groß passieren? Das hat sich wohl eine Verkehrssünderin gedacht, bis sie am Münchner Flughafen von Bundespolizisten verhaftet worden ist - und das alles wegen 25 Euro. Es ist schon eine Weile her, dass die Münchnerin im Sommer 2016 einen Strafzettel wegen einer Ordnungswidrigkeit bekommen hat. Sie ignorierte das Knöllchen geflissentlich, so lange, bis die Staatsanwaltschaft schließlich große Geschütze auffuhr und einen Erzwingungshaftbefehl beantragte. Dank der anfallenden Bearbeitungsgebühr schuldete die Autofahrerin der Behörde inzwischen schon 89 Euro. Ein Richter erließ den Haftbefehl im November 2017. Und dann geschah: nichts. Vor gut einer Woche beauftragte die Staatsanwaltschaft die Polizeibehörden, nach der 26-Jährigen zu suchen. Die mühsame Arbeit nahm die junge Frau den Beamten nun unfreiwillig ab: Am Montagmorgen wollte sie am Flughafen einchecken und nach Dubai fliegen, berichtet die Bundespolizei. Die Beamten nahmen sie fest. "Den drohenden Gefängnisaufenthalt vor Augen", berichtet Polizeisprecher Christian Köglmeier, habe sie die 89 Euro am Ende dann doch noch bezahlt.