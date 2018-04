25. April 2018, 18:42 Uhr Drei Verletzte Münchner legt wegen Beziehungsstreits Feuer

Erst hat er Feuer gelegt, dann die Feuerwehr gerufen und die Bewohner des sechsstöckigen Wohn- und Geschäftshauses in der Plinganserstraße in Mittersendling gewarnt. Und dann hat er sich der Polizei gestellt. Jetzt wird gegen den 56-Jährigen, gegen den wegen einer anderen Straftat ein Haftbefehl vorliegt, wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. Der Münchner hatte, so die Polizei, am späten Dienstagabend in einer Wohnung und auf dem Balkon Kleidung verteilt und angezündet. Als der Brand außer Kontrolle geriet, rief er die Feuerwehr und warnte die Bewohner. Dann ging er auf die Straße, um die Feuerwehr einzuweisen. Einer am Brandort vorbeifahrenden Polizeistreife stellte er sich mit den Worten "Ich habe das gemacht". Drei Nachbarn erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Der Schaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Auslöser für die Tat war ein Streit über das Ende der mehrjährigen Beziehung zwischen dem Münchner und der 53-jährigen Mieterin.