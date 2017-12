28. Dezember 2017, 18:40 Uhr Der Gesundheit zuliebe Böllerei mit Atemschutz









Die Feinstaubbelastung durch Feuerwerkskörper ist extrem hoch. Deshalb rät der Diplomchemiker Rudolf Schierl zu Vorsichtsmaßnahmen

Von Franziska Schwarz

Feuerwerk soll den Himmel spektakulär verschönern - manchmal kann es passieren, dass man davon aber gar nicht mehr so viel sieht. Wie vergangenes Silvester in München, als die Luft so verraucht war, dass die Sicht kaum mehr einen Meter weit reichte. Die Grenzwerte für Feinstaub wurden dabei vorübergehend drastisch überschritten. Feinstaub kann die Atemwege reizen und auf Dauer die Lunge schädigen. Eine akute Vergiftung ist allerdings nicht zu befürchten, wie der Diplomchemiker Rudolf Schierl vom Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin am Uni-Klinikum München sagt. Außerdem könne man sich dagegen schützen, durch zeitlich beschränkte Aufenthalte im Freien oder durch eine Atemschutzmaske.

Bis die Luft in München nach der Silvesterknallerei wieder rein ist, das hängt laut Schierl ganz vom Wetter ab. Bei einer Inversionslage wie im vergangenen Jahr habe kaum ein Austausch zwischen den Luftschichten stattfinden können. "Wenn dann auch noch wie verrückt gezündelt wird, ist es kein Wunder, dass der Nebel lange stehen bleibt", sagt der Chemiker. Hier im Süden sehe man an manchen Wintertagen mit Inversionslage ja auch kaum die Sonne. An der Küste dagegen, wo es generell windiger sei, mache auch ein Feuerwerk weniger aus.

Was die gesundheitlichen Folgen angeht, will Schierl sich auf den Vergleich zwischen Zigaretten und einer Stunde im Böller-Rauch auf der Reichenbachbrücke nicht einlassen. Weil die Inhaltsstoffe ganz unterschiedlich seien, wie er erläutert: "Zigarettenqualm enthält vor allem polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und Nitroso-Verbindungen. Die können krebserregend wirken. Der Rauch von Feuerwerk dagegen enthält eher Metalloxide. In den Feuerwerkskörpern stecken Alkali- oder Erdalkalimetalle, diese sorgen für die Farben." Wenn man zum Beispiel Kochsalz, ein Alkalimetall, in eine Kerzenflamme streue, flackere diese gelb auf.

Die Metalloxide seien zum Teil toxisch, eine akute Vergiftung, so beruhigt der Experte, sei beim Feuerwerk aber nicht zu befürchten, "hier steht die Reizwirkung durch die Feinstaubbelastung im Vordergrund". Wie viele Studien zeigten, sei eine hohe Feinstaubbelastung für Kinder generell ein Problem, da deren Lunge noch nicht voll entwickelt sei. Abgesehen davon könne auch der Lärm "Folgen von Ohrensausen bis hin zum Knalltrauma" haben.

Der Umweltwert für Feinstaub in der Luft wird laut Schierl in einer Silvesternacht um das 20- oder 30-Fache überschritten. Der entsprechende Grenzwert für den Arbeitsplatz liege um einiges höher, allerdings auf den Zeitraum eines Acht-Stunden-Tages verteilt - also werde auch der beim Feuerwerk überschritten. Eine Studie aus Österreich besage, "dass die Feinstaubbelastung in der Silvesternacht ähnlich hoch ist, wie die durch Autoverkehr auf das ganze Jahr gesehen". Man könne also nur an die Vernunft beim Einkauf und Abfeuern der Feuerwerkskörper appellieren.

Den wirksamsten Schutz gegen den Feinstaub sieht Schierl darin, die Orte, wo geböllert werde, einfach zu meiden. Asthmatiker oder Allergiker sollten das erwägen, denn die seien besonders gefährdet. Sinnvoll sei auf alle Fälle, sich nicht allzu lange im Rauch aufzuhalten, "der Körper sendet ja Warnsignale - Hustenreiz etwa". Schierl empfiehlt auch "eine Atemschutzmaske, wie man sie zum Beispiel in Tokio oft auf den Straßen sieht". Auch eine Maske aus dem Baumarkt leiste gute Dienste. Wer sich Sorgen um sein modisches Äußeres mache, "der kann sich ja den Schal um den Mund wickeln. Dann fällt die Maske nicht so stark auf."