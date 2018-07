15. Juli 2018, 15:41 Uhr Dachauer Straße Mutter und Tochter sterben bei Unfall mit SUV

Als die Frau mit ihrem Toyota die Straße quert, kracht ihr ein 38-Jähriger mit seinem Porsche-SUV frontal in die Seite.

Eine 38-jährige Münchnerin und ihre elfjährige Tochter sind am Samstagabend bei einem Autounfall tödlich verletzt worden. Die Frau war gegen 22.20 Uhr bei Ludwigsfeld von der Autobahn A 99 abgefahren. Als sie mit ihrem Toyota die Dachauer Straße in Richtung Otto-Warburg-Straße querte, krachte ihr ein 38-Jähriger, der mit einen Porsche-SUV auf der Dachauer Straße Richtung Karlsfeld unterwegs war, frontal in die linke Seite.

Mutter und Tochter wurden in ihrem Kleinwagen eingeklemmt und konnten erst von der Feuerwehr befreit werden. Die Rettungsmaßnahmen waren vergebens, die beiden starben noch am Unfallort. Der 38-jährige Porsche-Fahrer und seine 44 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Noch am Sonntag war laut Polizei unklar, wie es zu dem Unfall kam, eines der beiden Autos muss offenbar eine rote Ampel missachtet haben. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen eingeschaltet, die Polizei sucht Zeugen unter der Telefonnummer: 089/62 16 33 22.