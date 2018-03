26. März 2018, 18:56 Uhr BND bestätigt Funkanlage abgebaut aus Nordturm des Doms

Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat seine umstrittene Funkanlage im Nordturm des Münchner Liebfrauendoms abgebaut. Das bestätigte der Sprecher der Bundesbehörde, Martin Heinemann, am Montag in Berlin. Es gebe damit keine technischen Vorrichtungen des BND mehr in der Kirche. Berichte über die installierte Anlage hatten sowohl in Kirchenkreisen als auch der Öffentlichkeit Empörung ausgelöst. Nach Angaben des BND-Sprechers handelte es sich um einen Funksignalverstärker, der "seit Ende der 1980er" Jahre im Kirchturm angebracht war und zur internen Kommunikation des Geheimdienstes in der Innenstadt diente. Schon seit 2011 sei der "Repeater" aber nicht mehr genutzt worden.