18. April 2018, 18:49 Uhr Bier, Fahrgeschäfte, Gaudi Frühjahr ist, ozapft wird

Am Freitag beginnt auf der Theresienwiese das Frühlingsfest

Von Franz Kotteder

Wenn Verwandtschaft ins Spiel kommt, wird manches schwierig. So auch beim Frühlingsfest. Ist die Wiesn deren "große Mutter", wie Münchens Schaustellerpräsident Edmund Radlinger sagt? "Wir waren schon mal weiter", meint Wiesn-Bürgermeister Josef Schmid (CSU), "da hieß das Frühlingsfest ,die kleine Schwester der Wiesn'." Schmid tendiert zum Begriff "Frühlingswiesn", wohingegen Radlinger etwas Abstand hält: "Die Wiesn hat ihren eigenen Charme und ihre eigenen Probleme, so soll es auch bleiben." Das fand schließlich auch der Bürgermeister: "Mit der Wiesn habe ich schon genug Probleme, da brauche ich nicht noch mehr davon."

Sei's drum, das Frühlingsfest beginnt an diesem Freitag um 14.30 Uhr mit Freibier und einem Festumzug von der Kongresshalle auf der Theresienhöhe hinunter zum Hippodrom, in dem Josef Schmid mutmaßlich zum letzten Mal als Schirmherr anzapfen wird, weil er im Herbst für ein Landtagsmandat kandidiert. Im vergangenen Jahr erledigte er das Anzapfen mit einem einzigen Schlag, worauf er heute noch stolz ist. Edmund Radlinger sinniert deshalb, ob Schmid vielleicht doch wieder Schirmherr sein könnte, wenn er nämlich im nächsten Kabinett Söder Wirtschaftsminister würde. Diesen Vorschlag kann er Markus Söder am Montag unterbreiten, da ist der Ministerpräsident nämlich beim "Gastro-Frühling" des Hotel- und Gaststättenverbands als Gastredner geladen.

Fürs breite Volk sind andere Termine vermutlich spannender. Etwa der traditionelle Riesenflohmarkt an diesem Samstag von 7 bis 17 Uhr auf der Theresienwiese oder das Oldtimer-Treffen am Sonntag (10 bis 17 Uhr). Die Familiennachmittage mit ermäßigten Preisen sind dieses Jahr immer mittwochs von 12 bis 19 Uhr, die großen Feuerwerke an den beiden Freitagen 27. April und 4. Mai, jeweils um 22 Uhr. Am mittleren Sonntag, 29. April, heißt es von 9 bis 11 Uhr bereits zum zweiten Mal "Frühstücken im Riesenrad" mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und seiner Frau Petra. Die Benefizveranstaltung findet statt zugunsten des Vereins "Bunte Münchner Kindl", das Frühstück für zwei Personen kostet 45 Euro (Anmeldung unter Telefon 69 75 93 93 oder per E-Mail an vms@muenchner-volksfeste.de). Am letzten Sonntag, 6. Mai, findet von 11 Uhr an der "Tag des Brauchtums" statt.

Die Mass Bier kostet in den beiden großen Bierzelten Festhalle Bayerland (Augustiner) und Hippodrom (Spaten) jeweils 9,80 Euro. Neu unter den Fahrgeschäften (und von der Wiesn her bekannt) sind der 80 Meter hohe Jules-Verne-Tower und der XXL-Racer mit bis zu 55 Meter hoch fahrenden Gondeln.