29. März 2018, 12:07 Uhr Ausstellung Mehr als Zähne zeigen

Die "Dino World" in der Kleinen Olympiahalle zeigt nachgebaute Saurier.

Von Jana-Maria Mayer

Etwa sechs Meter groß wurde der berühmte Fleischfresser Tyrannosaurus Rex, mit mindestens 15 Zentimeter langen, dolchförmigen Zähnen. Weil Größen wie diese kaum vorstellbar sind, versuchen die Macher der "Dino World" einen Eindruck zu vermitteln. Von Ostersonntag an zeigt die Ausstellung in der kleinen Olympiahalle nachgebaute Landschaften verschiedener Kontinente, wie sie vor vielen Millionen Jahren einmal aussahen, Skelette, Fossilien und mehr als 60 lebensgroß rekonstruierten Dinosaurierkörper, die sich teilweise dank aufwendiger Animatronik bewegen und Geräusche machen.

Die Schau, die der US-amerikanische Wissenschaftler und Kurator Gregory Erickson betreut, versteht sich nicht als klassische, museale Schau, sondern als interaktives Spiel- und Lernvergnügen. Auf mehr als 2000 Quadratmetern gibt es unter anderem Kinderrallyes, Dino-Reiten und Ausgrabungsstellen. Lernen kann man über Dinos eine Menge - vom T-Rex, dessen Kiefer eine Beißkraft von über drei Tonnen hatten, bis zum wahrscheinlich hauptsächlich Pflanzen verspeisenden Therinozaurus, der sensenartige, etwa einen Meter lange Krallen an den Händen besaß.

Die irdische Herrschaft der robusten Spezies dauerte knapp 200 Millionen Jahre an. Warum sie vor rund 65 Millionen Jahren mit dem Tod der Tiere endete, ist bis heute umstritten, eine bemerkenswert lapidare Theorie stammt aber vom Berliner Schriftsteller Max Goldt. In einer seiner Geschichten antwortet ein Ausstellungsführer auf die Frage, warum die Dinos ausgestorben seien: "Weil sie es für unnötig hielten, eine zweite Meinung einzuholen." Das jedenfalls muss dem bayerischen Publikum nicht passieren. Weitere Dino-Ausstellungen gibt es nämlich in der Stadthalle Erding (1. und 2. April) und im Dinosaurier-Museum Altmühltal (noch bis 4. November).

Dino World, So., 1. April bis Sommer 2018, Di. bis So. 10-17 Uhr, Kleine Olympiahalle, mehr Infos hier.