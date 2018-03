27. März 2018, 18:36 Uhr Aufruf Blutspender dringend gesucht

Das Haema Blutspendezentrum München bittet dringend um Blutspenden. Aufgrund der Grippewelle seien die vergangenen Wochen schon schwierig gewesen. Nun komme hinzu, dass um Feiertage herum und in den Ferien erfahrungsgemäß die Spendebereitschaft sinke. Daher seien besonders vor und nach den Osterfeiertagen weitere Blutspenden notwendig, um die Patienten versorgen zu können. Das Blutspendezentrum, Dachauer Straße 70, hat an diesem Mittwoch und am Gründonnerstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Über das Osterwochenende bleibt das Zentrum geschlossen und öffnet dann wieder am Dienstag, 3. April.

Wer Blut spenden möchte, sollte mindestens 18 Jahre alt sein und nicht weniger als 50 Kilogramm wiegen. Mitbringen muss man lediglich einen gültigen Personalausweis. Der Spender sollte zuvor möglichst fettarm gegessen und reichlich Flüssigkeit getrunken haben. Jeder Blutspender erhält eine Aufwandsentschädigung.

Laut Haema sind etwa zwei Drittel aller Menschen in Deutschland irgendwann in ihrem Leben einmal auf Blutspenden oder daraus hergestellte Medikamente angewiesen.