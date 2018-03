22. März 2018, 19:02 Uhr Attraktion Aufgetaucht

Die neue Themenwelt im Sea Life informiert über Schildkröten und ihre richtige Haltung

Von Julia Haas

Schildkröten werden in Flugzeugtoiletten ausgesetzt, einige müssen in viel zu kleinen Wannen leben und manche Besitzer halten sogar Wasserschildkröten jahrelang als Landschildkröten, einfach weil sie es nicht besser wissen - kein allzu erstrebenswertes Leben.

Unter dem Motto "Abenteuer Schildkröte" will das Sea Life München von Montag, 26. März, an gemeinsam mit der Auffangstation für Reptilien, München e.V. über die gepanzerten Tiere aufklären. Schildkröten spüren eine Berührung auf ihrem Panzer zum Beispiel wie wir Menschen auf den Fingernägeln. Streicheleinheiten mit einer Zahnbürste sind für sie eine Wellnessbehandlung. Das lernen Besucher in der neuen Themenwelt im Sea Life.

Zwölf Schildkröten werden deshalb für zwei Jahre in den Olympiapark ziehen. Darunter eine Schlangenhalsschildkröte, deren Hals so lang ist, dass sie ihn nicht einziehen, sondern nur unter den Panzer einklappen kann. Außerdem kleine Moschusschildkröten und eine Großkopf-Schlammschildkröte, die der Zoll beschlagnahmt hat, bevor sie in der Auffangstation landete. Die Falschen Landkarten-Höckerschildkröten leben eigentlich am Mississippi, ihr früherer Besitzer setzte sie aber im Münchner Westpark aus. Gerade für exotische Tiere ist das keine Entlassung in die Freiheit, sondern schlicht Quälerei, da sie an das deutsche Klima nicht gewöhnt sind.

Alle Tiere sind eine Leihgabe der Reptilienauffangstation. Die Einrichtung betreut jährlich an die 1500 Tiere. Etwa 900 davon werden weitervermittelt. "Wir haben nicht genug Platz", sagt Fachtierarzt Thomas Türbl. "Gerade Schildkröten leben am liebsten alleine." Wer selbst eine Schildkröte haben möchte, kann sich von der Reptilienauffangstation wenden, wo es Fundtiere samt Beratung zur artgerechten Haltung gibt.