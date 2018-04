23. April 2018, 18:49 Uhr Am Flughafen Auto-Verschieberbande festgenommen

Die Erdinger Kriminalpolizei, Pariser Ermittler, Zugriffskräfte der Polizeipräsidien Oberbayern Nord und Oberpfalz sowie Beamte der Polizeiinspektion Flughafen haben am Samstagabend einer sechsköpfige Kfz-Verschieberbande samt deren Bandenchef am Flughafen München auf frischer Tat das Handwerk legen können. Bereits 2017 war die Bande aufgrund einer betrügerischen Anmietung am Flughafen München ins Visier der Ermittler geraten. Weitere Erkenntnisse der französischen Polizeibehörden belegten, dass die Bande unter Führung eines 34-Jährigen von Paris aus agierte. Von dort aus wurden an internationalen Flughäfen bei Autovermietern Premiumfahrzeuge der Marken BMW und Mercedes unter Verwendung falscher Führerschein- und Ausweisdokumente sowie gefälschter Kreditkarten reserviert und abgeholt. In Hamburg wurden die Autos in Container verladen und dann nach Afrika verschifft. Allein am Wochenende hatte die Bande insgesamt neun Fahrzeuge im Wert von 700 000 Euro reserviert.