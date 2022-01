Der 1. FC Nürnberg hat direkt zu Jahresbeginn auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, wird Jens Castrop "mit sofortiger Wirkung längerfristig" vom 1. FC Köln ausgeliehen. Über die Dauer der Leihe machte der "Club" keine Angaben. Castrop, der zuletzt in der Regionalliga für die zweite Mannschaft der Kölner spielte, lief auch bereits viermal für die deutsche U19-Nationalmannschaft auf. "Wir haben Jens schon seit längerem auf dem Radar. Der Transfer ist ein Vorgriff auf den Sommer. Jens hat jetzt die Zeit, sich in unsere Gruppe zu integrieren", sagte Sportvorstand Dieter Hecking.