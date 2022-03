Maik Handschke vom TV Großwallstadt konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. Mit stoischer Miene nahm er das 23:23-Unentschieden seiner Zweitliga-Handballer gegen den TuS Ferndorf zur Kenntnis, Savvas Savvas war gerade mit seinem letzten Wurf am Gäste-Torhüter gescheitert. Vier Treffer hatte der Grieche beigesteuert, Pierre Busch war mit deren acht bester Werfer des TV Großwallstadt, Spielmacher Mario Stark traf sechsmal. Als der neue Trainer die erste Enttäuschung verdaut hatte, wusste Handschke den Punkt dann doch zu schätzen, schließlich war seine Mannschaft die gesamte zweite Halbzeit einem Rückstand hinterhergelaufen, der 15 Minuten vor dem Ende noch fünf Tore betragen hatte (15:20). Der TVG verpasste die Chance, Ferndorf zu überholen, und bleibt als 17. direkt vor den drei Abstiegsrängen und damit in akuter Not. Die Bilanz von Handschke, der vor zwei Wochen Ralf Bader abgelöst hat, bleibt nach dem Sieg in Eisenach und nun dem Remis gegen Ferndorf positiv und kann schon an diesem Mittwoch beim VfL Lübeck-Schwartau ausgebaut werden. Auch der VfL hat seinen Trainer getauscht, für Piotr Przybecki hat Michael Roth im Februar das Amt übernommen. Lübeck verlor im Übrigen vor einer Woche zu Hause gegen Ferndorf.