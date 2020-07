Der frühere spanische Fußballstar und jetzige Trainer des katarischen Klubs Al-Sadd, Xavi Hernandez, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der 40-Jährige am Samstag auf der Homepage des Vereins aus der Hauptstadt Doha mit. Xavi musste sich in häusliche Quarantäne begeben und konnte deshalb am Abend beim Spiel gegen Al-Khor nicht auf der Bank sitzen.

Er sei "vor einigen Tagen" positiv auf Covid-19 getestet worden, wird der Weltmeister von 2010 und langjährige Mittelfeldspieler des FC Barcelona zitiert. "Zum Glück geht es mir gut, aber ich werde isoliert sein, bis ich Entwarnung bekomme", sagte der Al-Sadd-Coach, der keine Krankheitssymptome aufweist.

Erst Anfang Juli war der Vertrag von Xavi für die Saison 2020/2021 verlängert worden, obwohl er seit langer Zeit als Wunschkandidat des FC Barcelona gehandelt wird. Unter seiner Regie holte Al-Sadd den Pokal und den Supercup im Golf-Emirat. Vor seiner Trainertätigkeit war der 133-malige Nationalspieler selbst noch für den Verein aufgelaufen.