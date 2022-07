Jetzt auch noch die World Games: Das deutsche Beachhandball-Nationalteam der Frauen hat sich in Birmingham/Alabama nach dem Gewinn der EM im Juli 2021 und der Weltmeisterschaft vor knapp drei Wochen den dritten großen Titel innerhalb eines Jahres gesichert. Das Team von Bundestrainer Alexander Novakovic (rechts) schlug im Finale Norwegen mit 2:0 Sätzen (15:14, 9:8). "Der WM-Sieg ist erst 19 Tage her, und wir blicken auf eine Serie von 25 Siegen am Stück. Wir werden viele Tage brauchen, um das zu verarbeiten", sagte Novakovic, der wieder auf eine Auswahl setzte, die im Kern aus Spielerinnen der bayerischen Beachhandball-Teams Brüder Ismaning, Beach Bazis und Minga Turtles bestand. Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes, hofft darauf, dass diese "grandiose Leistung" auch IOC-Präsident Thomas Bach beeindruckt hat, der das Endspiel live verfolgte. "Wenn es dem IOC ernst damit ist, das olympische Programm mit attraktiven Disziplinen weiterzuentwickeln, dann ist es höchste Zeit, dass so ein großartiger Sport wie Beachhandball endlich olympisch wird", so Michelmann. 2024 in Paris wird man zumindest schon mal als Demonstrationswettbewerb dabei sein.