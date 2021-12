Nach Olympiasieger Florian Wellbrock hat auch Leonie Beck in Abu Dhabi das Weltcup-Finale über zehn Kilometer im Freiwasser gewonnen. Die Würzburgerin schlug am Donnerstag dank eines starken Schlussspurts nach 1:58:17,00 Stunden als Erste an. Olympiasiegerin Ana Marcela Cunha aus Brasilien musste sich um 2,3 Sekunden geschlagen geben. Wellbrock setzte sich nach 1:48:09,40 Stunden im Schlussspurt gegen den Italiener Domenico Acerenza durch. "Es war schwerer als beim Olympiasieg in Tokio", sagte er nach dem Wettkampf bei warmen Temperaturen. Beide wurden mit jeweils 13 110 Euro Preisgeld belohnt.

Die Olympia-Dritte über 1500 Meter Freistil, Sarah Köhler, belegte bei ihrem Weltcup-Debüt über zehn Kilometer im Freiwasser Rang 29. Sie hatte 5:04,70 Minuten Rückstand auf Beck. Es war ihr erster Wettkampf seit Tokio. Die 27-Jährige hatte seitdem eine Schulterverletzung auskuriert und deshalb auf die Kurzbahn-Saison verzichten müssen.