Die Bundesliga-Trainer Steffen Baumgart und Thomas Reis haben sich für ein Challenge-System im Zusammenhang mit dem Videobeweis im Fußball ausgesprochen. "In solchen Fällen, in denen offensichtlich klare Fehlentscheidungen getroffen werden, sollten Trainer diese Möglichkeit bekommen", sagte Baumgart, Coach des 1. FC Köln, dem kicker: "Pro Halbzeit einmal wäre sinnvoll." Reis, Baumgarts Schalker Kollege, zeigte sich ebenfalls offen dafür, als Trainer eine Überprüfung von Spielsituationen anzufordern. Eine krasse Fehlentscheidung von Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) im Spiel des Titel-Anwärters Borussia Dortmund beim VfL Bochum (1:1) am Freitag hat der Diskussion neuen Schwung verliehen. Der Bochumer Abwehrspieler Danilo Soares hatte Nationalspieler Karim Adeyemi im Strafraum eindeutig gefoult, was später auch Stegemann einräumte. Der Referee hatte dies allerdings live anders bewertet und wurde vom Video-Assistenten weder korrigiert noch dazu aufgefordert, sich die Szene noch einmal selbst am Spielfeldrand anzusehen.