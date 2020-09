Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler hat in der US-Profiliga nach zehntägiger Verletzungspause sein Comeback gegeben. Der 27-jährige Outfielder kam am Sonntag (Ortszeit) beim 7:5 von seiner Minnesota Twins gegen Cleveland erstmals nach einer Adduktorenverletzung wieder zum Einsatz. Der gebürtige Berliner war in seiner sechsten Saison in der MLB bislang in 36 Partien dabei und verbuchte unter anderem sieben Homeruns.