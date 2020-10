Der Siegtorschütze Lukas Nmecha (im Bild rechts, Nummer 10) nahm die Glückwünsche seiner Kollegen von der deutschen U21 gerne entgegen. Mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Bosnien-Herzegowina, erzielt per Hacke in der 29. Minute, hat der Angreifer des RSC Anderlecht die erfolgsverwöhnten Junioren des DFB unverhofft wieder auf direkten Kurs zur EM gebracht. Denn in der Qualifikationsgruppe 9 übernahm das Team von Trainer Stefan Kuntz durch den Sieg in Fürth wieder die Tabellenspitze, weil der bisherige Erste Belgien sensationell bei der U21 der Republik Moldau 0:1 verlor.

Noch im September hatten die Belgier das deutsche Team 4:1 abgefertigt. Seither musste die Kuntz-Elf befürchten, sich nur noch über einen Joker-Platz für die fünf besten Gruppenzweiten qualifizieren zu können. Jetzt aber genügt plötzlich ein banaler Heimsieg im letzten Spiel am 17. November gegen Wales, und Deutschland wäre sicher bei der Europameisterschaft 2021 in Slowenien und Ungarn dabei.

Kuntz freute sich über dieses rosarote Ende einer wilden Quali-Woche, die mit dem positiven Corona-Test eines seiner Spieler im Trainingsquartier Herzogenaurach begonnen hatte. Weitere Spieler waren daraufhin isoliert worden, mit verkleinertem Kader wurde dann 5:0 in Moldau gewonnen. Dabei hatte Kuntz, wie er am Dienstagabend verriet, sogar schon Notfallpläne ausgeheckt, um mit U20- und U19-Spielern anzutreten, falls alle U21-Junioren in Quarantäne gemusst hätten. In Fürth löste sich nun alles in Wohlgefallen auf. "Heute haben die Jungs auch ein bisschen für das Team hinter dem Team gewonnen", betonte Kuntz, die Spieler hätten in all dem Corona-Chaos gesehen, wie im Hintergrund "alle gerödelt haben". Gegen Wales wolle man "die Tinte trocken machen", so Kuntz, "noch ein Sieg, dann sind wir qualifiziert - und Feierabend!"