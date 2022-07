Drei Wochen nach den deutschen Meisterschaften ist die Turn-Riege der Männer für die EM in München fast vollständig. Nach einer internen Mehrkampf-Qualifikation am Samstag im brandenburgischen Kienbaum nominierte Bundestrainer Valeri Belenki den deutschen Meister Lukas Dauser (Unterhaching), Andreas Toba und Glenn Trebing (beide Hannover) sowie Nils Dunkel (Erfurt) für das Championat vom 11. bis 21. August in München. In einer weiteren internen Ausscheidung wird der fünfte und letzte Platz vergeben. Den Qualifikations-Sechskampf gewann Toba mit 81,200 Punkten vor Dauser (80,900) sowie Dunkel (80,600) und Trebing (80,350). Frauen-Bundestrainer Gerben Wiersma nominierte die Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss (Köln), Kim Bui und Elisabeth Seitz (beide Stuttgart), Emma Malewski (Chemnitz-Altendorf) sowie die WM-Zweite am Schwebebalken, Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz).