Der ehemalige Kult-Stürmer der Münchner Löwen geht in die Bayernliga: Sascha Mölders wird zur kommenden Saison Spielertrainer des TSV Landsberg und beendet damit sein Engagement als spielender Co-Trainer beim abstiegsgefährdeten Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach. So kommt der Stürmer, der bereits 37 Jahre alt ist und eigentlich aus dem Ruhrpott stammt, mit dem Vereinswechsel vom württembergischen Viertligisten seiner Heimat Mering bei Augsburg um gute 200 Kilometer näher. Kultstatus erlangte Mölders beim FC Augsburg und zuletzt beim TSV 1860, den er indes im Unfrieden verlassen musste. Insgesamt kommt Mölders auf 103 Erst- und 82 Zweitligaspiele, in der dritten Liga holte er sich für die Sechziger in der Saison 2020/21 die Torjägerkanone als bester Torschütze. In Landsberg ist die Freude über "die hochkarätigste Verstärkung in der Geschichte des TSV Landsberg" riesig, die selbsternannte "Wampe von Giesing" erhält einen Vertrag für die kommende Saison.