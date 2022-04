Von SZ

Fußball-Drittligist TSV 1860 München kann im Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück an diesem Samstag (14 Uhr, BR Fernsehen) wieder auf Innenverteidiger-Talent Leandro Morgalla zurückgreifen. Der 17-Jährige kehrte am Mittwoch nach muskulären Problemen ins Training zurück. "Das hat gut ausgeschaut", sagte Trainer Michael Köllner. Rechtsverteidiger Yannick Deichmann stieg am Donnerstag ins Teamtraining ein. Köllner ging davon aus, dass Deichmann alles gibt, um dabei zu sein: "Keiner nimmt sich in dieser Phase freiwillig raus", sagte er mit Blick auf die Situation im Aufstiegskampf. "Aber es muss funktionieren, sonst macht es keinen Sinn."