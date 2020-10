Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat zum Auftakt in die Europa League einen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß setzte sich im ersten Gruppenspiel gegen den serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad 2:0 (0:0) durch. Für Hoffenheim ist es bei der dritten Europapokal-Teilnahme der zweite Sieg der Vereinsgeschichte.

Christoph Baumgartner (64.) und Munas Dabbur (90.+3) trafen bei Hoeneß' Premiere auf der europäischen Bühne. Belgrads Trainer Dejan Stankovic sah nach dem Treffer wegen unsportlichen Verhaltens die Gelb-Rote Karte. Am kommenden Donnerstag reisen die Hoffenheimer zu ihrer zweiten Partie in der Gruppe L zu KAA Gent. Die Hoffenheimer wollen unbedingt auf der europäischen Bühne überwintern, nachdem sie bei ihrer ersten Europa-League-Saison 2017 und ein Jahr später in der Champions League in den Gruppenspielen rausflogen.