Der frühere Bundesliga-Coach Sandro Schwarz bleibt auch in der kommenden Saison Trainer von Dynamo Moskau. Das teilte der russische Fußball-Erstligist am Mittwoch mit. "Die eine oder andere Anfrage gab es natürlich", sagte der Ex-Trainer von Mainz 05 der Deutschen Presse-Agentur. Aber: "Ich habe mich entschlossen, meinen Vertrag hier zu verlängern, weil ich mich sehr wohlfühle." Ursprünglich lief sein Kontakt noch bis Sommer 2022. "Ich habe in den zurückliegenden 14 Monaten Dynamo und seine Fans ins Herz geschlossen, die Arbeit macht Spaß, wir haben Erfolg - und ich bin überzeugt, dass wir noch nicht am Ende unseres Weges sind", sagte Schwarz. "Warum sollte ich dann gehen?" Schwarz ist seit Oktober 2020 Trainer des Hauptstadtklubs.

Nachdem das Team in der vergangenen Saison als Siebter einen Platz im Europapokal verpasst hatte, steht Dynamo aktuell auf dem zweiten Platz der Premier Liga. Der Rückstand auf Titelverteidiger Zenit St. Petersburg beträgt nur zwei Punkte. Die Weihnachtstage verbringt der 43-Jährige allerdings in Deutschland. "Ich werde mit meiner Frau und unseren Kindern in die Heimat nach Frankfurt fliegen, um die Feiertage mit den engsten Freunden und nächsten Verwandten zu verbringen", sagte er.