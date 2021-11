Der TTC Neu-Ulm hat in der Tischtennis-Champions-League das Viertelfinale erreicht. In der zweiten Gruppenphase in Warschau verpassten Lev Katsman, Vladimir Sidorenko und Ioannis Sgouropoulos zunächst beim 2:3 gegen Fakel Orenburg eine kleine Sensation. Mit einem 3:1 am Samstag gegen den tschechischen SF SKK El Nino Prag und einem 3:1 am Sonntag gegen Gastgeber KS Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki sicherten sie sich aber als Zweiter das Weiterkommen. Katsman punktete am Sonntag doppelt, Trainer Dmitrij Mazunov zeigte sich aber mit allen sehr zufrieden, jeder habe "180 Prozent" gegeben und Teamgeist gezeigt. Der TTC war mit einer Wildcard gestartet. Die Vertreter des Erstliga-Rivalen TSV Bad Königshofen traten derweil beim WTT Contender im slowenischen Lasko an, wo sie jedoch weniger erfolgreich waren als zuletzt in Tunis.