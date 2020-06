Trotz der Corona-Pandemie soll das Damen-Tennisturnier in Prag vor rund 2000 Zuschauern stattfinden. Die Prague Open seien Teil des provisorischen WTA-Tour-Kalenders und werden vom 10. bis 15. August in der tschechischen Hauptstadt ausgetragen, teilten die Veranstalter am Montag mit. Das Preisgeld beträgt rund 200 000 Euro. Die höchstplatzierten Spielerinnen aus Tschechien sind die Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova und die zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova, die in der Weltrangliste auf Platz 12 geführt wird.