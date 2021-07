Für den früheren Taekwondo-Weltmeister Alexander Bachmann ist der Traum von einer Medaille beendet. Bachmann, 27, unterlag bereits in seinem Auftaktkampf der Klasse über 80 Kilogramm dem Kasachen Ruslan Schaparow 7:11. Da Scharapow wenig später im Viertelfinale ausschied, erhielt Bachmann keine zweite Chance auf Bronze über die Trostrunde. "Ich bin total enttäuscht und weiß nicht so recht, was auf der Fläche passiert ist. Ich war irgendwie kraftlos", sagte der einzige deutscher Taekwondo-Kämpfer im Wettbewerb. Bachmanns Vorbereitung war nach einer Operation vor sechs Wochen wegen eines Handbruchs nicht problemlos verlaufen. Den Olympiasieg sicherte sich Wladislaw Larin (ROC). Im Finale besiegte er Dejan Georgievski, der erst die zweite olympische Medaille für Nordmazedonien gewann. Bachmann hatte 2017 den WM-Titel in der Klasse bis 87 Kilo gewonnen. Bei Olympia gibt es allerdings nur vier statt der acht Gewichtsklassen von Weltmeisterschaften, die Konkurrenz ist damit deutlich enger besetzt.