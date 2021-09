Rad-Profi John Degenkolb ist beim WM-Straßenrennen in der belgischen Region Flandern nach einem Sturz vorzeitig ausgeschieden. Vorsorglich wurde er zur im Krankenhaus untersucht. Der 32-Jährige habe "Hautabschürfungen und Prellungen erlitten" und sei "auch auf den Kopf gefallen", schrieb eine Sprecherin des des deutschen Verbandes BDR am Sonntag in Löwen. Degenkolb sei ansprechbar. Die Wunden des deutschen Klassikerspezialisten waren nach dem Sturz auf dem 267,7 Kilometer langen Kurs zunächst erstversorgt worden. Auch der Däne Mikkel Honore war in den Sturz bei hoher Geschwindigkeit verwickelt. Wie schwer die Verletzungen bei Degenkolb sind, war zunächst nicht klar. Schon weit vor der entscheidenden Phase des Rennens (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) hatte das deutsche Team damit einen erfahrenen und gut aufgelegten Helfer verloren. Degenkolb hatte vergangenen Sonntag noch Rang zwei bei Eschborn-Frankfurt belegt. Auch der deutsche Meister Maximilian Schachmann musste vorzeitig aufgeben, nachdem er früh den Anschluss an das rasant durch Flandern fahrende Feld verlor. Zuvor war auch er in einen Sturz verwickelt worden.