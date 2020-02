Der frühere Telekom-Manager Thomas Berlemann, 56, wird neuer Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutschen Sporthilfe. Er folgt damit auf Michael Ilgner, 48, der nach fast einem Jahrzehnt an der Spitze der Organisation als Personalchef zur Deutschen Bank wechselt. Wie sein Vorgänger Ilgner war auch Berlemann früher Wasserball-Nationalspieler, allerdings schon in den Achtzigerjahren. Nach verschiedenen Management-Stationen kam er 2003 zum Telekom-Konzern, wo er zehn Jahre blieb, zuletzt als Geschäftsführer von T-Mobile Netherlands. Zugleich saß Berlemann vier Jahre lang im Aufsichtsrat der Sporthilfe. Zuletzt war er in einem von ihm gegründeten Beratungsunternehmen aktiv.

Die Sporthilfe existiert zwar schon seit 1967, aber zuletzt hat sich ihre Positionierung noch einmal verändert. Die Organisation spielt im deutschen Sportsystem eine wichtige Rolle, weil sie für die direkte finanzielle Förderung von Spitzensportlern zuständig ist, die keine Sportstelle bei Bundeswehr, Polizei oder Zoll haben. Aktuell unterstützt sie zirka 4000 Kaderathleten, davon zirka die Hälfte mit regelmäßigen monatlichen Zuwendungen. Die Athleten erhalten im Schnitt etwa 1000 Euro pro Monat, die absoluten Topsportler können inklusive verschiedener Bonus-programme auf bis zu 2500 Euro monatlich kommen.

Der Gesamtetat der Sporthilfe stieg dabei in den vergangenen Jahren auf zuletzt 22 Millionen Euro an. Während sich die Einnahmen früher vor allem aus Elementen wie der Glücksspirale speisten, bilden heute in erster Linie Zuwendungen großer Unternehmen wie der Telekom sowie Spendenaktionen die finanzielle Basis - und neuerdings auch unmittelbare Steuermittel. Der Bund stellte im vergangenen Jahr erstmals sieben Millionen Euro direkt für die Sporthilfe-Stiftung bereit. Demnächst sollen zudem noch Mittel für eine "Sportlerrente" folgen, die der Bund unterstützen will.

Berlemann soll nun mittelfristig die "Weiterentwicklung der Athletenförderung forcieren sowie die Bündelung und den Ausbau von Marketing, Vertrieb und Betreuung aller Sporthilfe-Förderer und Unterstützer bewirken", sagte Werner Klatten, Aufsichtsratschef der Sporthilfe. Den Vorstand ergänzen Oliver Rau, 51, und Thomas Gutekunst, 37.