Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich für eine bessere Sportförderung in Deutschland ausgesprochen. "Das Land ist reich, könnte es sich leisten", sagte der 24-Jährige der Bild am Sonntag: "Man sollte schauen, wer das Geld braucht. Schwimmer, Judoka, Turner, auch Leichtathleten und viele andere verdienen viel zu wenig", so Zverev weiter. Die Sportförderung solle daher auf diese Sportarten ausgerichtet sein. Tennisspieler und Golfprofis hingegen würden keine Olympia-Prämien benötigen. "Diese Summen kann man besser den anderen Sportarten geben", sagte Zverev. Der Weltranglisten-Fünfte hatte in Tokio nach einem Halbfinalsieg gegen den Topfavoriten Novak Djokovic Olympiagold gewonnen. "Vielleicht fangen tatsächlich wieder ein paar mehr Kinder mit Tennis an deswegen, das wäre prima", sagte der gebürtige Hamburger.