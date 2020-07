Die neue Saison der Fußball-Bundesliga, 2. und 3. Liga beginnt am 18. September, eine Woche zuvor findet die erste DFB-Pokal-Hauptrunde statt. Aufgrund des engen Zeitfensters in dieser Saison wird die Winterpause 2020/2021 deutlich verkürzt. In allen drei Ligen ist am Wochenende vom 18. bis 21. Dezember der letzte Spieltag des Jahres angesetzt. Die zweite Pokal-Runde (22./23. Dezember) bildet den Abschluss des Fußballjahres 2020. Es folgt eine Mini-Winterpause, ehe es am 2. Januar mit dem 14. Spieltag weitergeht. In der Rückrunde sind für die Bundesliga und 2. Liga jeweils zwei Spieltage unter der Woche vorgesehen. Das Pokal-Endspiel findet am 13. Mai 2021 statt, bildet aber ausnahmsweise nicht den Abschluss der Saison, da der letzte Spieltag in der Bundesliga erst am 22. Mai 2021 stattfindet.