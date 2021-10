Martin Smolinski verabschiedet sich mit einem großen Erfolg in die Winterpause. Der Olchinger Speedway-Profi ist als Mannschaftskapitän mit den Landshut Devils in die erste polnische Liga aufgestiegen. Möglich war dies, weil die Landshuter nach einem Jahr Corona-Pause und einer großen Unsicherheit, wie es in der deutschen Liga weitergeht, das Startrecht in der zweiten polnischen Liga beantragt und bewilligt bekamen. Weil in Polen Speedway Volkssport ist, stand der Ligabetrieb nicht still und die Devils schafften nach einem mäßigen Start mit drei Niederlagen nun tatsächlich den Aufstieg. Die Landshuter hatten sich mit einem starken Ergebnis im ersten Finalrennen in Landshut 14 Punkte Vorsprung erfahren, die sie nun bei Kolejarz Opole auch dank der starken Leistung von Smolinksi, der mit 13 Punkten Topscorer war, ins Ziel brachten.