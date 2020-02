Der Deutsche Fußball-Bund tritt im Strafverfahren gegen die ehemaligen Verbandspräsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, seinen früheren Schatzmeister Horst R. Schmidt und den ehemaligen Schweizer Fifa-Generalsekretär Urs Linsi als Privatkläger auf. Dies bekräftigte der DFB am Dienstag mit Blick auf den am 9. März in Bellinzona/Schweiz beginnenden Prozess. Der Grund ist, dass sich aus dem Verfahren "möglicherweise zivilrechtliche (Schadenersatz-)Ansprüche des DFB gegen die Beschuldigten" ergeben würden. Um diese geltend machen zu können, muss der DFB vor dem Schweizer Bundesstrafgericht als Privatkläger auftreten. Geplant sind in Bellinzona zunächst zwölf Verhandlungstage. Bis zum 27. April muss ein erstinstanzliches Urteil gefällt werden, weil sonst die Verjährung eintritt. Als Zeugen geladen sind Ex-Fifa-Boss Joseph Blatter, Günter Netzer und der damalige WM-Organisationschef Franz Beckenbauer. Das Verfahren gegen Beckenbauer in der Angelegenheit wurde aufgrund dessen Gesundheitszustandes abgetrennt.

Zwanziger, Niersbach, Schmidt und Linsi wird ungetreue Geschäftsbesorgung vorgeworfen. In dem Verfahren geht es um die weiterhin nicht geklärten Zahlungen von umgerechnet 6,7 Millionen Euro aus den Jahren 2002 und 2005. Beckenbauer hatte 2002 vom Unternehmer Robert Louis-Dreyfus einen Kredit in dieser Höhe erhalten. Das Geld floss im Anschluss auf Konten des damaligen Fifa-Funktionärs Mohammed Bin Hammam, der in dem Verfahren weder als Beschuldigter noch als Zeuge auftaucht; Verwendungszweck war nach Aktenlage die Investition in ein TV-Rechte-Geschäft. Die Rückzahlung an den 2009 verstorbenen Louis-Dreyfus wurde 2005 von einem Konto des DFB über den Weltfußballverband Fifa abgewickelt.